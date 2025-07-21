ВС РФ уничтожили пусковые установки ЗРК Patriot в зоне СВО

Российские войска уничтожили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию AN/MPQ-65 американского производства в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Кроме того, Вооруженные силы России средствами противовоздушной обороны сбили реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 397 беспилотников самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого сообщалось, что российские военные нанесли удар фугасными авиационными бомбами по резервным силам ВСУ в селе Ивановка Днепропетровской области. В результате атаки был уничтожен украинский взвод, а десять военнослужащих получили ранения.

Также Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» передавал, что Вооруженные силы России нанесли удар гиперзвуковой ракетой «Кинжал» по объекту в Ирпене Киевской области.

Ранее на Западе отметили интенсивность наступления ВС РФ в ходе СВО.