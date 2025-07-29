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Таиланд взял в плен 18 солдат Камбоджи после боев на границе

Таиландский генерал Сувари рассказал о 18 плененных солдатах Камбоджи
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Heng Sinith/AP

Таиландские военные в ходе боев на границе пленили 18 солдат армии Камбоджи, заявил на брифинге официальный представитель командования сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари. Его цитирует издание The Nation.

«Второй военный округ сухопутных войск доложил о взятии в плен 18 военнослужащих Камбоджи после боестолкновения на участке границы на территории провинции Сисакет», — рассказал генерал.

Он добавил, что большинство пленных сдались без боя, и сейчас их содержат в соответствии с Женевской конвенцией.

В ночь на 24 июля начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск двух государств на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем — в материале «Газеты.Ru».

Позднее стороны заключили перемирие, однако Таиланд уже несколько раз заявлял, что Камбоджа якобы нарушила соглашение.

Ранее Камбоджа предложила меры мониторинга режима прекращения огня с Таиландом.

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Конфликт Таиланда и Камбоджи
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