Таиланд взял в плен 18 солдат Камбоджи после боев на границе

Таиландские военные в ходе боев на границе пленили 18 солдат армии Камбоджи, заявил на брифинге официальный представитель командования сухопутных войск Таиланда генерал-майор Винтхай Сувари. Его цитирует издание The Nation.

«Второй военный округ сухопутных войск доложил о взятии в плен 18 военнослужащих Камбоджи после боестолкновения на участке границы на территории провинции Сисакет», — рассказал генерал.

Он добавил, что большинство пленных сдались без боя, и сейчас их содержат в соответствии с Женевской конвенцией.

В ночь на 24 июля начались перестрелки между военнослужащими сухопутных войск двух государств на спорном участке. Власти Таиланда обвинили Камбоджу в разжигании конфликта, а позже ВВС страны нанесли удары по целям на ее территории. Из-за чего начался новый виток напряженности между Бангкоком и Пномпенем — в материале «Газеты.Ru».

Позднее стороны заключили перемирие, однако Таиланд уже несколько раз заявлял, что Камбоджа якобы нарушила соглашение.

Ранее Камбоджа предложила меры мониторинга режима прекращения огня с Таиландом.