Эксперт предупредил о планах ВСУ устроить «мини-Курск» в одном из регионов РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попытаться устроить «мини-Курск» в Брянской области — такое мнение выразил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с News.ru.

«ВСУ могут готовить пакость на границе России, некий «мини-Курск» где-нибудь в Брянской области, попытаются прорваться», — заявил Дандыкин.

При этом он добавил, что для украинской армии это будет «самоубийственная попытка». Эксперт подчеркнул, что в России сделали определенные выводы после вторжения ВСУ в Курскую область и не допустят нового прорыва границы.

В начале июля главком ВСУ Александр Сырский на заседании ставки Верховного главнокомандующего заявил о планах украинской армии восстановить потерянные позиции в Курской и Белгородской областях.

Как пояснил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, ВСУ пытаются прорваться на территорию Курской области из-за ее значимости на переговорах. По его мнению, Курская область «была козырем на переговорах», поэтому ВСУ туда и рвутся.

Депутат подчеркнул, что Генштаб ВС РФ принял все меры, чтобы не допустить прорыва ВСУ в приграничный регион. Два раза на одни и те же грабли нельзя наступать, подчеркнул Соболев.

Ранее в России предрекли провал попыткам ВСУ прорваться в Курскую область.