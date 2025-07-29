Алаудинов продолжил конфликт с рассказавшим о дебоше чеченца спортсменом Дивничем

Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов продолжил конфликт со спортсменом и бойцом смешанных единоборств Максимом Дивничем, рассказавшим о дебоше чеченца в бассейне. Новый пост он репостнул из неизвестного источника в своем Telegram-канале.

Запись, которую Алаудинов разместил в мессенджере, начинается словами «посвящение Дивничу и компании». К посту прикреплено видео, в котором появляются несколько военнослужащих различных национальностей: нивх, чукча, несколько якутов, таджик, казах, нанаец, юкагир и бурят. Боец, запечатленный на видео, отметил, что среди них нет ни одного русского.

В подписи к видео их называют русскими.

«Вот настоящие герои нашего времени — настоящие русские воины, защищающие Россию, пока другие в это время в бассейнах купаются», — говорится в подписи к сообщению.

До этого Алаудинов допросил чеченца Алихана Берсаева, принявшего участие в драке в Луганской народной республике. На кадрах мужчина признается, что не имеет никакого отношения к «Ахмату». По словам Берсаева, он не считает свои действия достойными и готов понести наказание.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка заявил, что конфликт в ЛНР обнажил проблему, связанную с СВО.