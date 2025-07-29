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Бывший штурмовик «Вагнера» рассказал о предложении идти в бой без оружия

Экс-боец ЧВК «Вагнер» Пересидок рассказал о предложении идти в бой без оружия
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Станислав Красильников/РИА Новости

Бывший штурмовик ЧВК «Вагнер» с позывным «Пересидок» рассказал в своем Telegram-канале о предложении идти в бой без оружия.

По словам военнослужащего, он попал в ЧВК из колонии строгого режима.

«Пересидок» рассказал, что предложение поступило, когда бойцы должны были брать очередную «двухэтажку». Накануне ночью за зданием наблюдали снайперы и никого внутри не заметили.

«В этой двухэтажке никого нет. Можете даже автоматы на штурм не брать, они вам там не понадобятся», — поделился бывший штурмовик словами снайперов.

Однако группа штурмовиков подготовилась к занятию позиций и встретила сопротивление в казавшемся пустым здании.

До этого бывший вагнеровец из Красноярского края Артем фразой «мама, забери меня отсюда» охарактеризовал свои первые бои под Артемовском.

Военнослужащий рассказал, что он получил повестку вместе с братом, но решил записаться в ЧВК «Вагнер». Когда Артем прибыл на передовую, по словам бойца, он испытал ужас, однако позже привык к условиям.

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