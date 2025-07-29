На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Белоруссии заявили об украинских надписях на упавшем в Минске дроне

СК Белоруссии: на упавшем в Минске БПЛА есть надписи на украинском языке
true
true
true

На обломках упавшего в Минске беспилотника есть надписи на украинском языке. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в Telegram-канале Следственного комитета Белоруссии.

На видеозаписи видно, что на некоторых обломках написано: «Не чiпати, рухома частина», «Обережно гвинт, рухома частина», «Закрiпити».

На частях беспилотника также есть надписи, указывающие на его производство в западных странах. В их числе встречается маркировка «Made in Germany».

В ночь на 29 июля дежурные средства противовоздушной обороны Белоруссии сбили над территорией республики дрон. В Минобороны страны уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

23 марта заместитель министра внутренних дел и командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков заявил, что беспилотники «практически каждую неделю» падают в приграничных районах республики. Карпенков отметил, что подразделения специального назначения проводят разминирование максимально безопасно, чтобы избежать разрушений.

Ранее Белоруссия расширила мобилизационные меры по обеспечению войск дронами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами