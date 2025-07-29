В Белоруссии заявили об украинских надписях на упавшем в Минске дроне

СК Белоруссии: на упавшем в Минске БПЛА есть надписи на украинском языке

На обломках упавшего в Минске беспилотника есть надписи на украинском языке. Об этом свидетельствуют кадры, опубликованные в Telegram-канале Следственного комитета Белоруссии.

На видеозаписи видно, что на некоторых обломках написано: «Не чiпати, рухома частина», «Обережно гвинт, рухома частина», «Закрiпити».

На частях беспилотника также есть надписи, указывающие на его производство в западных странах. В их числе встречается маркировка «Made in Germany».

В ночь на 29 июля дежурные средства противовоздушной обороны Белоруссии сбили над территорией республики дрон. В Минобороны страны уточнили, что в результате происшествия никто не пострадал.

23 марта заместитель министра внутренних дел и командующий внутренними войсками Белоруссии Николай Карпенков заявил, что беспилотники «практически каждую неделю» падают в приграничных районах республики. Карпенков отметил, что подразделения специального назначения проводят разминирование максимально безопасно, чтобы избежать разрушений.

Ранее Белоруссия расширила мобилизационные меры по обеспечению войск дронами.