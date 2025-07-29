Экс-специалиста военного представительства РФ обвинили в коррупции

Бывшего ведущего специалиста военного представительства Андрея Меньшикова обвинили в коррупции. Об этом сообщили в Главном военном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

По информации следствия, в период с 2013 по 2023 год обвиняемый курировал 20 многомиллионных гособоронзаказов на производство и поставку систем управления. Заказчиком Всероссийского научно-исследовательского проектно-конструкторского и технологического института электромашиностроения было Минобороны России. С 2014 по 2020 год Меншиков получил взятки от генерального директора института Сергея Трусова на сумму 7,5 млн рублей. За это экс-специалист ведущего военного представительства оказывал покровительство при осуществлении контроля за исполнением контрактов.

В СК уточнили, что возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере).

За пару дней до этого Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны РФ. По данным следствия, злоумышленники заключили фиктивный акт проверки технических характеристик комплексов связи, которые не соответствовали условиям госконтракта. Ущерб от их действий составил более 300 млн рублей.

Ранее экс-главу представительства Минобороны РФ осудили на 8,5 года за взятки.