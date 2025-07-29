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Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях атак ВСУ за сутки

Гладков: ВСУ атаковали девять муниципалитетов Белгородской области за сутки
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РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали девять муниципалитетов Белгородской области за сутки. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Грузовой вагон поврежден при атаке беспилотника в Белгороде.

В Белгородском районе шесть из девяти примененных ВСУ дронов сбиты. При этом в селах Никольское и Нечаевка повреждены по одному частному дому и надворной постройке.

Борисовский район атаковали четыре дрона, один из них уничтожен.

«В селе Байцуры повреждено частное домовладение, в селе Березовка частично сгорел комбайн. Сегодня ночью в поселке Борисовка от детонации дрона повреждены коммерческий объект и забор частного дома», — уточнил Гладков.

В Валуйском муниципальном округе по нескольким населенным пунктам выпущен один боеприпас и совершены атаки 22 беспилотников, девять из которых сбиты и подавлены. Повреждения получили коммерческий объект, нежилое здание, два частных дома, ангар, здание фермерского хозяйства и автомобиль.

При атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на машину не выжил мирный житель в хуторе Леоновка. Его супруга получила баротравму.

Семь дронов, два из которых сбили, атаковали населенные пункты в Волоконовском районе.

«В Грайворонском муниципальном округе села Мокрая Орловка и Санково подверглись 2 обстрелам, в ходе которых выпущено 5 боеприпасов, и атакам 2 беспилотников», — рассказал губернатор.

По его словам, в селе Санково огнем уничтожен трактор.

По населенным пунктам Краснояружского района украинские войска выпустили 35 боеприпасов и совершены атаки 22 беспилотников. В селе Илек-Пеньковка женщина получила ранения.

В Ракитянском районе были повреждены здание предприятия, грузовой вагон и линия электропередачи.

В Шебекинском муниципальном округе в результате атаки на автомобиль пострадала мирная жительница. Кроме того, получили повреждения несколько домов, автомобилей и линий электропередач.

До этого Гладков сообщил, что партия сетки для защиты социальных объектов от атак беспилотников поступила в Белгородскую область. По его словам, 100 тыcяч квадратных метров специализированного защитного ограждения распределят между 6 районами и округами.

Ранее в Минобороны рассказали, сколько беспилотников сбили за ночь над регионами РФ.

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