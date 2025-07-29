США истощили значительную часть запаса современных ракет ПРО THAAD

США потратили около 25% запаса ракет ПРО THAAD за 12 дней войны Израиля с Ираном

США истощили около 25% своего запаса современных ракет противовоздушной обороны THAAD всего за 12 дней вооруженного конфликта Израиля с Ираном в июне. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что Соединенные Штаты потратили 100-150 ракет — это значительно выше скорости их производства. В прошло году страна закупила всего 11 ракет, еще 12 получит в этом году. В 2026 году американская армия планирует закупить 37 ракет. Каждая ракета стоит около $12,7 млн.

THAAD — это мобильная система, способная сбивать баллистические ракеты малой, средней и промежуточной дальности как в атмосфере Земли, так и за ее пределами на конечном участке полета. Всего в арсенале у США имеется семь комплексов THAAD, и два из них были использованы в Израиле в ходе конфликта.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3».

В ночь на 22 июня американский лидер Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты Ирана по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены».

Спустя еще два дня Трамп сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня. По его словам, после его вступления в силу мир поприветствует «официальное окончание 12-дневной войны».

Ранее Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы.