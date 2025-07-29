Жителя Керчи заочно арестовали по делу о фейках про армию РФ

Крымчанин объявлен в розыск по делу о распространении фейков об армии России

Прокуратура Керчи направила в суд уголовное дело о распространении ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

По предварительным данным, обвиняемый в одной из социальных сетей опубликовал пост с ложной информацией о действиях российских войск в зоне СВО. Уточняется, что мужчина скрылся от правоохранителей и объявлен в розыск.

В прокуратуре добавили, что уголовное дело направлено в Керченский городской суд для заочного рассмотрения.

18 июля сообщалось, что Следственный комитет (СК) РФ завел уголовные дела против главного редактора «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом), ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом), журналистки Валерии Ратниковой (признана в РФ иностранным агентом) и Анны Монгайт за фейки о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.

По данным СК, работники «Дождя» разместили в одном из мессенджеров фейковую информацию о действиях российских военнослужащих против мирных граждан Украины. В ведомстве сообщили, что в настоящий момент рассматривается возможность объявления Котрикадзе и Ратниковой в розыск.

Ранее суд заочно арестовал адвоката Pussy Riot по делу о фейках про армию.