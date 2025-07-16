В Совфеде появятся новые ветераны СВО

«Ъ»: в российском сенате могут появиться еще два ветерана СВО

Ветераны специальной военной операции снова могут быть делегированы в Совет федерации по итогам осенних губернаторских выборов, сообщает «Коммерсантъ». В «сенаторские тройки» в ряде регионов включены участники боевых действий, которых главы субъектов могут выбрать своими представителями в верхней палате парламента.

Так, в Брянской области одним из претендентов стал подполковник Евгений Вылцан — участник СВО, кавалер трех орденов Мужества и участник программы «Время героев». Его кандидатуру рассматривает губернатор Александр Богомаз наряду с вице-губернатором Ириной Агафоновой и действующим сенатором Вадимом Деньгиным.

В Иркутской области возможным кандидатом на пост сенатора стал ефрейтор Сергей Степанов, получивший звание Героя России за бой в феврале 2024 года. По данным источников «Ъ», действующий сенатор Андрей Чернышев в список кандидатов не вошел.

Еще один ветеран СВО может быть делегирован от Ленинградской области — бывший первый вице-губернатор Константин Патраев, служащий с 2023 года в добровольческом батальоне «Барс-31». Его кандидатура рассматривается наряду с вице-спикером заксобрания Татьяной Тюриной и действующим сенатором Сергеем Перминовым, который, как ожидается, сохранит мандат.

Ранее сенатор Гибатдинов предложил ввести для ветеранов СВО льготы при регистрации ИП.