FT: дороги и мосты ЕС непригодны для переброски войск и техники

Дороги, мосты железнодорожные пути Европы непригодны для переброски войск и техники на восток в случае конфликта с Россией. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на еврокомиссара по транспорту Апостолоса Дзидзикостаса.

По словам Дзидзикостаса, если руководство ЕС решит перебросить танки к восточной границе, то они застрянут в тоннелях, а мосты под их весом могут обрушиться. Еще одним препятствием может стать «бумажная волокита».

«Есть старые мосты, которые нужно модернизировать. Есть узкие мосты, которые нужно расширить. И есть несуществующие мосты, которые нужно построить», — уточнил еврокомиссар.

Дзидзикостас отметил, что переброска техники с запада на восток Европы может занять недели или месяцы. Но после улучшения транспортной инфраструктуры может сократить это время до нескольких часов или дней.

До этого журналист Хамиш де Бреттон-Гордон заявил, что политическое затишье в европейских странах и игнорирование катастрофы на Украине полностью изменит ход военного конфликта.

По его словам, многие западные политики в данный момент или находятся в отпуске, или полностью поглощены мыслями о нем. Он считает, что политики якобы не имеют права на отпуск, когда ситуация на Украине становится хуже с каждым днем.

Ранее в Европе предложили создать армию ЕС из «трех миллионов дронов».