На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе заявили, что инфраструктура Европы непригодна для переброски войск

FT: дороги и мосты ЕС непригодны для переброски войск и техники
true
true
true
close
Depositphotos

Дороги, мосты железнодорожные пути Европы непригодны для переброски войск и техники на восток в случае конфликта с Россией. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на еврокомиссара по транспорту Апостолоса Дзидзикостаса.

По словам Дзидзикостаса, если руководство ЕС решит перебросить танки к восточной границе, то они застрянут в тоннелях, а мосты под их весом могут обрушиться. Еще одним препятствием может стать «бумажная волокита».

«Есть старые мосты, которые нужно модернизировать. Есть узкие мосты, которые нужно расширить. И есть несуществующие мосты, которые нужно построить», — уточнил еврокомиссар.

Дзидзикостас отметил, что переброска техники с запада на восток Европы может занять недели или месяцы. Но после улучшения транспортной инфраструктуры может сократить это время до нескольких часов или дней.

До этого журналист Хамиш де Бреттон-Гордон заявил, что политическое затишье в европейских странах и игнорирование катастрофы на Украине полностью изменит ход военного конфликта.

По его словам, многие западные политики в данный момент или находятся в отпуске, или полностью поглощены мыслями о нем. Он считает, что политики якобы не имеют права на отпуск, когда ситуация на Украине становится хуже с каждым днем.

Ранее в Европе предложили создать армию ЕС из «трех миллионов дронов».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами