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Хуситы заявили о рекордном числе израильских самолетов для ударов

Хуситы заявили, что Израиль применил рекордное число самолетов для обстрелов
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Adel Al Khader/Reuters

Представители шиитского движения хуситов «Ансар Аллах» заявили, что Израиль применил рекордное число самолетов для недавнего удара по их позициям в Йемене. Об атаке ВВС Израиля рассказал ТАСС заместитель руководителя пресс-службы «Ансар Аллах» Насреддин Амер.

Он подчеркнул, что израильтяне готовились «к самому масштабному и жестокому нападению на Йемен». По словам Амера, после применения хуситами современных ракет класса «земля-воздух» местного производства несколько израильских эскадрилий были вынуждены развернуться и отказаться от продолжения участия в бомбардировках.

«Противник был застигнут врасплох беспрецедентным уровнем готовности йеменских [сил] противовоздушной обороны», — заявил он.

До этого представитель хуситов заявил о нанесении ударов по аэропорту и портам в Израиле.

7 июля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ начал новую военную операцию против йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов). По его словам, в рамках операции «Черный флаг» были нанесены мощные удары по портам Ходейда, Ас-Салиф и Рас-Иса, по электростанции Рас-Катиб и по судну Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами около двух лет назад и сейчас используется для террористической деятельности в Красном море.

Ранее хуситы в Йемене заявили, что ответят Израилю и США на удары.

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