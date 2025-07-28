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В США предлагали испытать американские беспилотники на Украине

Подразделение Пентагона ищет аналогичные украинским условия для испытаний БПЛА
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Janis Laizans/Reuters

Подразделение оборонных инноваций (DIU) США предлагало провести испытания беспилотников на Украине, однако их провели на Аляске. Об этом сообщило американское издание Defense News со ссылкой на руководителя несколькими проектами DIU Трента Эменекера.

Понимая, что поиск подходящего места для недавних испытаний средств РЭБ разведывательного управления займет время, Эменекер начал поиски локаций для размещения средств РЭБ еще летом прошлого года. Он широко раскинул сеть, поставив Украину на первое место в списке, говорится в материале.

«В мире нет лучшего места для проведения испытаний», — цитирует издание его слова.

Беспилотники стали важной частью боевых действий, и проверенный в боях подход Украины к разработке снизу вверх, быстрому развертыванию и итерациям — это тот подход, который американские военные и их союзники хотят перенять или извлечь из него уроки, отмечает Defense News.

До этого сообщалось, что американская компания Auterion до конца текущего года отправит на Украину 33 тыс. беспилотных ударных комплектов, работающих на основе искусственного интеллекта.

Ранее Трамп заявил о планах передать Украине новые системы Patriot.

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