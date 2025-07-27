Американская компания поставит на Украину десятки тысяч ИИ-комплектов для дронов

Американская компания Auterion до конца текущего года отправит на Украину 33 тыс. беспилотных ударных комплектов, работающих на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил глава фирмы Лоренц Мейер, пишет газета The Financial Times (FT).

По его словам, Auterion уже передала Киеву тысячи таких систем.

«Теперь мы отправим десятки тысяч [беспилотных комплектов]. То, что мы предлагаем — это скачок вперед по сравнению с тем, что происходит на поле боя прямо сейчас. Мы переходим к нацеливанию и управлению роем [беспилотников] на основе ИИ», — подчеркнул Мейер.

При этом он добавил, что выбирать цели для ударов по-прежнему будут военнослужащие.

Как рассказал глава компании, в основе ударных комплектов лежат миниатюрные компьютеры Skynode. Эти устройства способны превращать дроны с ручным управлением в «системы вооружения на базе ИИ». Подобные беспилотники могут отслеживать движущуюся цель на расстоянии до одного километра, и их нельзя подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Журналисты добавили, что Украина получит новые системы в рамках контракта Auterion с министерством обороны США на сумму около $50 млн.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot. Американский лидер не назвал точное количество машин, которые он собирается предоставить Киеву, и в то же время предупредил, что Европейский союз должен будет возместить Вашингтону их стоимость.

Ранее в США одобрили продажу Украине оборудования для систем противовоздушной обороны на $180 млн.