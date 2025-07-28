Российские бойцы у границы Донецкой и Луганской народных республик при поддержке бронетехники пытаются прорваться в направлении Северска. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Вооруженные силы России также атакуют южнее села Серебрянка. Там завязались тяжелые бои.

По данным украинских военных аналитиков, участок восточнее Северска, который находится к северу от пруда, перешел в «серую зону».

20 июля украинский военно-аналитический портал Deep State сообщил, что российская армия продвинулась в направлении города Северска в ДНР со стороны села Верхнекоменского.

10 июля подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска подошли к подконтрольному Украине Северску на расстояние менее одного километра.

Ранее российские бойцы совершили прорыв одновременно в трех городах.