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Российские военные приблизились к городу в ДНР на расстояние километра

Эксперт Марочко: ВС РФ подошли к Северску в ДНР на расстояние менее километра
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска подошли к подконтрольному Украине городу Северску в ДНР на расстояние менее километра. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

«Расстояние до города на одном из участков фронта сократилось до 900 метров. На этом участке продолжаются боестолкновения», — сказал эксперт.

По словам Марочко, российские войска приблизились к Северску за счет взятия территории севернее Чубаровского пруда, находящегося к востоку от города. Он отметил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) срочно направляет дополнительные силы и средства для стабилизации ситуации.

Также Марочко сообщил, что российские военнослужащие, продвинувшись вдоль реки Нитриус у Карповки в ДНР, взяли под огневой контроль 3 км прибрежной зоны.

В конце июня Марочко сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) оставили свои позиции у реки Нитриус в районе населенного пункта Карповка в ДНР после удара российских войск.

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