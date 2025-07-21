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В «Ростехе» рассказали о комплексе «Пенициллин»

Ростех: разведкомплекс «Пенициллин» позволяет наносить ответный удар за секунды
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НИИ «Вектор»

Комплекс звукотепловой разведки «Пенициллин» позволяет за секунды выявлять огневые позиции противника и выдавать целеуказания для ответного огня, сообщает пресс-служба «Ростеха» в Telegram-канале.

Отмечается, что «Пенициллин» является комплексом нового поколения, способным обрабатывать информацию сразу трех типов — сейсмическую, тепловую и визуальную. Он может засекать звуковые и световые волны от выстрелов и разрывов, в результате чего может определить координаты орудий врага.

«В результате у вражеской пушки еще не успевает остыть ствол после выстрела, а с нашей стороны уже приходит ответ», — рассказали в госкорпорации.

Комплекс может вести разведку в любое время суток при температуре от -40°C до +60°C.

До этого в госкорпорации «Ростех» разработали специальную кассету, позволяющую установить четыре ракеты «Булат» на противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет».

Кассета позволяет вооружить любую пусковую установку ПТРК четырьмя новейшими легкими управляемыми ракетами 9М134 «Булат». Это, в свою очередь, увеличивает боекомплект комплекса в четыре раза.

Ранее в США испугались российской ракеты Х-101.

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