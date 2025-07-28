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Стало известно об активном наступлении ВС РФ в Харьковской области

ВС РФ продолжают выбивать ВСУ из западной части Волчанска в Харьковской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военнослужащие продолжают активное наступление в Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на источники.

По данным канала, бойцы ВС РФ выбивают солдат Вооруженных сил Украины из западной части города. Авторы публикации добавили, что 28 июля была нанесена серия ударов беспилотниками по объектам украинской стороны в Харькове и области.

В публикации говорится, что российские бойцы продолжают наступление и в районе села Меловое. Помимо этого, ВС РФ продолжают боевые действия на Купянском направлении, к северу от города — со стороны Двуречной.

Незадолго до этого украинский военно-аналитический Telegram-канал DeepState писал, что российские военные продолжают замыкать кольцо вокруг города Купянска в Харьковской области. По его данным, подразделения ВС РФ пытаются закрепиться на дороге из Радьковки возле автозаправки, а также в районе Голубовки в направлении частного сектора.

Ранее стало известно о попытке ВСУ сбежать из-под Купянска.

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