Митрополит Тихон рассказал о первой СВО на Украине

Митрополит Тихон: СВО началась в 1654 году, когда Украину присоединили к России

Первая специальная военная операция (СВО) началась в 1654 году, когда Украина была присоединена к России. Об этом заявил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), передает РИА Новости.

«После 1654 года — воссоединения Украины с Россией — была первая СВО. Тринадцать лет длилось присоединение Украины к России», — подчеркнул священнослужитель по завершении мероприятий, посвященных Дню крещения Руси.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что использование термина «аннексия» применительно к Крыму, а также четырем новым регионам, перешедшим под контроль России за время специальной военной операции, неуместно и неприемлемо. Дипломат подчеркнул, что в соответствии с международным правом в Крыму, Севастополе, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы, на которых многие люди высказались за присоединение к Российской Федерации.

24 февраля 2022 года началась специальная военная операция на Украине. В этот день, в 5:52 мск президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам и объявил о начале специальной военной операции. Российский лидер определил и цели СВО: демилитаризация (страна должна вернуться к статусу внеблокового нейтрального государства) и денацификация (запрет неонацистских организаций, прекращение дискриминации русскоязычных жителей) Украины.

Ранее митрополит Тихон назвал Киев русским городом.