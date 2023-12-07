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Митрополит Тихон навал Киев русским городом

Митрополит Крымский Тихон заявил, что Киев является русским городом

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назвал Киев русским городом. Такое заявление священнослужитель сделал на презентации своей новой книги «Гибель империи. Российский урок», сообщает РИА Новости.

Мероприятие проходило в Симферополе. Книга, по заверению автора написанная на основе почти трехсот архивных и научных источников и документов, повествует о том, какой была Россия до революций 1917 года. Тираж монографии составит 50 тыс. экземпляров.

«В 1917 году в русском городе Киеве стащили всенародно под ликования с постамента памятник Столыпину. Сколько времени прошло, ничего не напоминает?» – сказал митрополит журналистам.

События 1917 года в России священник назвал «болезнями» и призвал «излечивать их в самих себе и своих ближних».

11 октября Синод назначил митрополита Тихона новым главой Крымской митрополии Русской православной церкви.

В обращении к пастве Митрополит Тихон сравнил полуостров Крым с «курортами Колымы» для Византии и древней Греции. «На Колыму! Вот и мне — на курорты Колымы», — заявил Тихон. Позже священнослужитель объяснил, что его неверно поняли.

Ранее в Минюсте сообщили о создании должности помощника начальника следственного изолятора по работе с верующими.

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