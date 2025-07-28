В ДНР сообщили об оперативном окружении ВСУ

Кимаковский: ВСУ попали в оперативное окружение в районе шахты «Родинской» в ДНР

Украинские войска попали в оперативное окружение в ДНР. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, его слова приводит РИА Новости.

«После освобождения Новоэкономического и Новоторецкого сейчас ожесточенные бои идут в районе шахты «Родинской» и одноименного населенного пункта. И там у противника очень серьезные проблемы», — сказал он.

Советник главы ДНР считает, что если Вооруженные силы Украины (ВСУ) не выведут бойцов с территории шахты в течение одного-двух дней, то они попадут в окружение.

Он добавил, что украинские подразделения на этом участке фронта уже находятся «фактически в оперативном окружении».

До этого Кимаковский заявил, что российские силы вытеснили украинских военных с позиций у населенного пункта Малиевка в Днепропетровской области. По его данным, подразделения Вооруженных сил Украины были выведены с занимаемых рубежей, однако другие детали не уточняются.

Ранее военкор заявил о «плохих новостях» для ВСУ из Покровска и Купянска.