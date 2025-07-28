США поставили Тайваню новую партию танков Abrams

Соединенные Штаты Америки передали Тайваню партию из 42 американских танков M1A2T Abrams. Об этом сообщает газета Taipei Times.

«Вторая партия из 42 танков M1A2T Abrams, закупленных в США, прибыла в порт Тайбэя вчера поздно вечером и была доставлена сегодня рано утром в учебное бронетанковое командование армии в посёлке Хукоу уезда Синьчжу», — говорится в материале.

Танки были поставлены в рамках соглашения на $2,2 млрд, заключенного в 2019-м. Согласно контракту, Тайвань должен получить от США 108 единиц техники. 38 из них были доставлены в конце 2024 года, а последняя партия из 28 танков Abrams будет передана в 2026 году.

21 декабря, в конце своего срока президент США Джо Байден распорядился поставить Тайваню военную помощь в размере $571 млн. Отмечается, что в рамках поддержки Тайваню предоставят услуги минобороны США, включая «военную подготовку и обучение».

Ранее Китай предупредил, что танки Abrams на Тайване станут «движущейся мишенью».