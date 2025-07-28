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США поставили Тайваню новую партию танков Abrams

Taipei Times: США передали Тайваню партию из 42 американских танков Abrams
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Mindaugas Kulbis/AP

Соединенные Штаты Америки передали Тайваню партию из 42 американских танков M1A2T Abrams. Об этом сообщает газета Taipei Times.

«Вторая партия из 42 танков M1A2T Abrams, закупленных в США, прибыла в порт Тайбэя вчера поздно вечером и была доставлена сегодня рано утром в учебное бронетанковое командование армии в посёлке Хукоу уезда Синьчжу», — говорится в материале.

Танки были поставлены в рамках соглашения на $2,2 млрд, заключенного в 2019-м. Согласно контракту, Тайвань должен получить от США 108 единиц техники. 38 из них были доставлены в конце 2024 года, а последняя партия из 28 танков Abrams будет передана в 2026 году.

21 декабря, в конце своего срока президент США Джо Байден распорядился поставить Тайваню военную помощь в размере $571 млн. Отмечается, что в рамках поддержки Тайваню предоставят услуги минобороны США, включая «военную подготовку и обучение».

Ранее Китай предупредил, что танки Abrams на Тайване станут «движущейся мишенью».

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