Минобороны показало кадры авиаударов по позициям ВСУ в ДНР и Харьковской области

Министерство обороны России сообщило о нанесении ударов российскими военными с использованием авиационных бомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500 по местам дислокации украинских боевиков в Донецкой народной республике (ДНР) и Харьковской области. Кадры ударов публикует Telegram-канал «Звезда».

Согласно сообщению ведомства, в результате работе разведки ВС РФ были обнаружены пункты временной дислокации подразделений 14-й обр НГУ в районе населенного пункта Мирноград (ДНР) и 143-й омбр ВСУ в районе населенного пункта Чугуновка Харьковской области.

После получения данных разведки командование приняло решение о нанесении ударов по выявленным пунктам дислокации с применением бомб ОДАБ-1500 и ФАБ-500.

В Минобороны отметили, что в результате нанесенных авиационных ударов силы противника были успешно поражены.

26 июля взвод 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, который оставил свои позиции в окрестностях населенного пункта Январское в Днепропетровской области, был уничтожен в результате авиаудара в соседнем селе Новоселовка.

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