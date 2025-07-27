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Журналисты рассказали о тревожном сигнале для США из-за постройки АПЛ в России

NI: постройка новых АПЛ «Ясень-М» для ВМФ России стала зловещим сигналом для США
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Павел Львов/РИА «Новости»

Строительство новых атомных подводных лодок проекта 885М «Ясень-М» для Военно-морского флота (ВМФ) России вызывает обеспокоенность у США. Об этом пишет The National Interest (NI).

Согласно материалу издания, пять «Ясеней» уже находятся на вооружении ВМФ России. Журналисты отмечают, что эти атомные подводные лодки проекта 885М, созданные для замены советских субмарин проекта 949А, считаются одними из лучших в мире.

По информации NI, ситуация для США становится еще более тревожной, поскольку в следующем году российский флот может получить больше мощных подводных лодок. Отмечается, что президент России Владимир Путин во время визита на военно-морскую базу в Северодвинске призвал продолжить серийное производство «Ясеней-М».

Журналисты напомнили, что атомные подлодки проекта 885М создавались как универсальные подлодки, способные нести разное вооружение, включая гиперзвуковые ракеты «Циркон».

В середине июля президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников заявлял, что специалисты РАН получили уникальные результаты в области гиперзвука. По словам ученого, эти исследования являются востребованными, и они уже согласованы с генеральными конструкторами.

Ранее в США заявили, что гиперзвуковая ракета «Циркон» представляет собой угрозу для ВМС страны.

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