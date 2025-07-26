Эксперт рассказал, что украинские военные оставляют позиции на юге Сумской области

Подразделения Вооруженных сил России продолжают наступление на юг от населенного пункта Варачино в Сумской области Украины. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, после взятия Варачино 23 июля подразделениями группировки «Север», российская армия закрепилась на этом участке и начала продвигаться дальше. Он уточнил, что линия фронта на южном направлении расширяется, а украинские войска начали покидать отдельные позиции.

Марочко отметил, что межпозиционное пространство в этом районе увеличилось, чем российские бойцы могут воспользоваться для дальнейшего продвижения.

Эксперт также подчеркнул, что в течение текущей недели участок фронта между Алексеевкой и Яблоновкой, граничащий с Варачино, стал наиболее результативным на всем сумском направлении.

До этого ТАСС сообщал, что командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область 72-й батальон 101 отдельной бригады территориальной обороны из Хуста Закарпатья.

Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по полигону с наемниками ВСУ из Молдавии.