На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Эксперт рассказал, что украинские военные оставляют позиции на юге Сумской области

Эксперт Марочко: ВС РФ развивают наступление к югу от сумского Варачино
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил России продолжают наступление на юг от населенного пункта Варачино в Сумской области Украины. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, после взятия Варачино 23 июля подразделениями группировки «Север», российская армия закрепилась на этом участке и начала продвигаться дальше. Он уточнил, что линия фронта на южном направлении расширяется, а украинские войска начали покидать отдельные позиции.

Марочко отметил, что межпозиционное пространство в этом районе увеличилось, чем российские бойцы могут воспользоваться для дальнейшего продвижения.

Эксперт также подчеркнул, что в течение текущей недели участок фронта между Алексеевкой и Яблоновкой, граничащий с Варачино, стал наиболее результативным на всем сумском направлении.

До этого ТАСС сообщал, что командование ВСУ перебрасывает в Сумскую область 72-й батальон 101 отдельной бригады территориальной обороны из Хуста Закарпатья.

Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по полигону с наемниками ВСУ из Молдавии.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами