ТАСС: на Украине могут ликвидировать или снизить роль территориальной обороны

Украинские власти намерены ликвидировать или существенно снизить роль территориальной обороны. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах Российской Федерации.

По словам собеседника агентства, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее не форсировало процесс ликвидации сил теробороны из-за значительного участия регионов в их финансировании. Однако в нынешнем году главком ВСУ Александр Сырский, судя по всему, решил его ускорить. Подразделения территориальной обороны переформировываются в обычные армейские части. Тем самым украинское командование пытается решить проблему нехватки личного состава и ликвидировать лазейки для возможного прохождения службы в тылу.

Эти изменения значительно не повлияют на ситуацию в зоне боевых действий, однако могут вызвать усиление протестной активности в украинских регионах, чьи власти теоретически могут взбунтоваться против действий президента страны Владимира Зеленского.

1 июня сообщалось о больших потерях украинской территориальной обороны в Сумской области.

Ранее в украинской армии назвали приговором слова Зеленского о демобилизации.