Украинская 103-я бригада теробороны несет большие потери в Сумской области после взятия под контроль российских войск Суджанского приграничья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минобороны РФ.

По словам собеседника агентства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери под Водолагами, Новониколаевкой и Яблоновкой. Он отметил, что боевые действия активизировались на этом направлении после освобождения Суджанского приграничья.

Источник РИА Новости отметил. что попытка ВСУ укрепить оборону на этом участке с помощью 31-го погранотряда из Черновицкой области не увенчалась успехом. Военнослужащие массово сдаются в плен.

31 мая Telegram-канал Mash сообщал, что украинские военнослужащие начали отводить технику от населенного пункта Юнаковка вглубь Сумской области — к Киянице и Хотеню. По данным канала, отвод сил ВСУ связан с тяжелым положением армии Украины на приграничной территории южнее Курской области.

Ранее стало известно о крупных потерях роты мотоциклистов ВСУ в Сумской области.