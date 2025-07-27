Военнослужащего оштрафовали за похвалы украинской армии

«Ъ»: российского военнослужащего оштрафовали на 2,5 млн рублей за похвалы ВСУ

Южный окружной военный суд смягчил приговор прапорщику Сефербегу Гаджиеву, обвинявшемуся в распространении недостоверной информации о ходе СВО. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на судебные документы.

«Суд апелляционной инстанции заменил 5,5 года колонии штрафом в 2,5 млн рублей и восстановил звание», — уточняет издание.

Первоначально гарнизонный суд Ростова-на-Дону признал военнослужащего виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение ложных сведений о ВС РФ с использованием должностного положения).

Основанием для смягчения наказания стали выводы суда о том, что обсуждения в сентябре 2024 года носили частный характер и не влияли на позицию сослуживцев. Апелляция учла смягчающие обстоятельства: признание вины, благодарности по службе и семейные обстоятельства.

18 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге местного жителя оштрафовали на 45 тысяч рублей за публичные негативные высказывания о спецоперации и российских военных.

Ранее россиянина Гойду обвинили в дискредитации российской армии.