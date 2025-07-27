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Министр обороны Британии пообещал Тайваню защиту в случае нападения Китая

Хили: Британия и Австралия будут защищать Тайвань в случае нападения Китая
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Kin Cheung/AP

Великобритания и Австралия будут вместе защищать Тайвань в случае нападения Китая на остров. Об этом заявил газете Telegraph британский министр обороны Джон Хили в ходе визита в Австралию.

Журналисты спросили, как Лондон поможет Тайваню в случае агрессии Китая.

«Если нам придется сражаться, как мы это делали в прошлом, Австралия и Великобритания будут сражаться вместе», — сказал Хили.

По его словам, британская и австралийская армии проводят совместные учения, чтобы быть «сдерживающей силой».

При этом министр отметил, что Лондон предпочел бы дипломатический путь разрешения споров в Индо-Тихоокеанском регионе.

Отвечая на вопрос о том, готова ли Британия признать Тайвань независимым государством и установить с ним официальные отношения, Хили сказал, что в настоящее время Лондон «не рассматривает изменение курса относительно Тайваня».

До этого бывший начальник Генштаба Сухопутных войск Великобритании Патрик Сандерс предупредил, что страна может оказаться втянутой в военный конфликт в течение ближайших лет, если не начнет срочно восстанавливать свои запасы вооружения, истощившиеся в результате поддержки Украины. По его мнению, существует риск совпадения нескольких факторов, включая завершение конфликта на Украине, военную модернизацию России и возможные действия Китая по захвату Тайваня к 2027 году.

Ранее Австралия начала крупнейшие в своей истории учения с участием 35 тысяч военных.

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