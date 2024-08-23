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Бывший начальник Генштаба Британии предупредил о риске участия в войне к 2028 году

Экс-начальник Генштаба Британии Сандерс предупредил о войне в 2028 году

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US Army

Великобритания может оказаться втянутой в конфликт в течение ближайших пяти лет, если не начнет срочно восстанавливать свои запасы вооружения, истощившиеся в результате поддержки Украины. С таким предостережением выступил бывший начальник Генштаба Сухопутных войск Великобритании Патрик Сандерс, выразив свое мнение в интервью подкасту Money Maze, фрагменты которого опубликовала The Daily Telegraph.

«Если мы не восстановим запасы, которые сейчас исчерпаны, и не проведем модернизацию, мы рискуем сделать конфликт неизбежным», — отметил военный.

По его мнению, существует риск совпадения нескольких факторов, включая завершение конфликта в Украине, военную модернизацию России и возможные действия Китая по захвату Тайваня к 2027 году.

«Это создает острую опасность к 2028 году», — отметил он.

По его оценки, лучший способ избежать войны 2028 года — обеспечить готовность к сражению и способность сдерживать и предотвращать конфликты в текущем десятилетии.

Сандерс ранее критиковал решение сократить численность британских Сухопутных войск до 73 тысяч человек. В прошлом году он также отметил, что передача Лондоном 14 танков Challenger 2 Киеву ослабила армию и создала дефицит в национальном арсенале. 15 июня его на посту начальника Генштаба сменил генерал Роли Уокер.

Ранее начальник Генштаба сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании генерал Роли Уокер заявил, что государствам Запада следует готовиться к войне через три года на фоне роста международной напряженности

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