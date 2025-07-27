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Турция показала замаскированную под контейнер систему запуска ракет

Roketsan представила замаскированную под контейнер систему запуска ракет
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Robert V Schwemmer/Shutterstock/FOTODOM

На международной оборонной выставке IDEF в  Стамбуле турецкая компания Roketsan продемонстрировала систему запуска ракет, которая выглядит как обычный грузовой контейнер. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что компания показала свою разработку на выставочной площадке, которая расположена на территории аэропорта имени Ататюрка.

Внутри грузового контейнера длиной шесть или двенадцать метров может разместиться шесть крылатых ракет «земля — земля» Kara Atmaca. Они обладают дальностью полета до 300 км. В контейнере также есть пункт управления запуском.

Подчеркивается, что благодаря такому «камуфляжу» систему сложно вычислить, а атака может оказаться внезапной.

До этого президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российские зенитные ракетные системы (ЗРК) С-400 не могут полностью обеспечить нужды Турции в противовоздушной обороне (ПВО).

Ранее Эрдоган заявил, что не обсуждал с Трампом вопрос о российских С-400.

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