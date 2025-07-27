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Стало известно, что сотрудники ТЦК вынуждают украинцев за бесценок продавать землю

ТАСС: ТЦК вынуждают жителей двух областей Украины за бесценок продавать землю
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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Командование ВСУ и сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) вынуждают жителей Сумской и Черкасской областей за бесценок продавать земельные участки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам их представителя, жители данных регионов активно жалуются на это в социальных сетях.

Он также заявил, что в случае отказа гражданам угрожают конфискацией земельных участков под нужды ВСУ и мобилизацией в украинскую армию независимо от наличия хронических заболевания и имеющихся отсрочек.

На этой неделе глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что многие украинцы благодарны РФ за удары российской армии по территориальным центрам комплектования. По его словам, украинский народ воспринимает сотрудников ТЦК «как заклятых врагов», которые «делают свой бизнес на человеческих несчастьях».

Ранее украинцы объявили войну мобильным ТЦК.

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