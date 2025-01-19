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Польша получила первую партию новейшей версии танков Abrams

Косиняк-Камыш: Польше поставили первую партию новейших танков Abrams
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Global Look Press

Польша получила первую партию танков Abrams производства США в их новейшей версии M1A2SEPV3. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил глава польского минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Первые танки версии M1A2SEPV3 Abrams уже в Польше», — написал министр.

По его словам, партия насчитывает 28 единиц техники. Сначала танки пройдут проверку, а затем их направят в польскую армию.

В августе 2022 года американский оборонный концерн General Dynamics сообщил, что Варшава заключила с Вашингтоном контракт на поставку 250 танков Abrams новейшей версии M1A2SEPV3. Общую стоимость машин оценили в $1,1 млрд.

Предполагается, что американские танки будут поставлены в 18-ю механизированную дивизию и 1-ю Варшавскую танковую бригаду, а поставки будут завершены до 2026 года.

При этом в ноябре издание Defence24 сообщало, что новейшие Abrams прибудут в Польшу раньше запланированного срока.

Ранее в Польше заявили о нежелании принимать Украину в НАТО.

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