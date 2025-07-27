Глава Псковской области предупредил об опасности после падения сбитого дрона

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Telegram-канале сообщил, что в небе над Порховом был уничтожен еще один вражеский беспилотник.

Он призвал жителей соблюдать осторожность, напомнив, что при ликвидации БПЛА возможен разлет металлических фрагментов, включая поражающие элементы боевой части.

По словам губернатора, противник использует беспилотники, оснащенные кассетными боеприпасами, которые могут представлять угрозу даже после уничтожения дрона. Ведерников подчеркнул, что при обнаружении подозрительных предметов гражданам следует немедленно сообщить об этом властям и не прикасаться к находке.

Также он рекомендовал самостоятельно или с участием добровольных дружинников оградить место до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили и перехватили 99 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. По данным ведомства, столько летательных аппаратов уничтожили в период с 21:50 субботы до 5:20 воскресенья. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 36. В Смоленской сбили 21 беспилотник, в Калужской — десять и по девять — в Волгоградской и Ростовской областях.

Ранее в Брянской области при атаке беспилотника пострадал мирный житель.