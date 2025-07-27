Серия взрывов произошла на западе Украины

Несколько взрывов произошло в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По информации журналистов, взрывы произошли в районе города Староконстантинова. В населенном пункте находится военный аэродром.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что утром сразу в нескольких регионах страны действовала воздушная тревога. Сирены работали в Хмельницкой, Харьковской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

26 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что по территории Днепропетровской области Украины был нанесен точечный удар. В результате один из цехов, где производили двигатели и собирали беспилотные летательные аппараты, оказался уничтожен.

За три дня до этого в Сумской области на северо-востоке Украины после ночных взрывов выявили повреждение объекта энергетической компании. В министерстве энергетики страны подчеркнули, что из-за этого для части абонентов были введены ограничения.

Ранее на Украине сообщили о повреждении газовой инфраструктуры из-за взрывов.