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Серия взрывов произошла на западе Украины

«Страна.ua»: в районе военного аэродрома в Хмельницкой области произошли взрывы
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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Несколько взрывов произошло в Хмельницкой области на западе Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По информации журналистов, взрывы произошли в районе города Староконстантинова. В населенном пункте находится военный аэродром.

Данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины свидетельствуют о том, что утром сразу в нескольких регионах страны действовала воздушная тревога. Сирены работали в Хмельницкой, Харьковской, Сумской, Черниговской и Полтавской областях.

26 июля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что по территории Днепропетровской области Украины был нанесен точечный удар. В результате один из цехов, где производили двигатели и собирали беспилотные летательные аппараты, оказался уничтожен.

За три дня до этого в Сумской области на северо-востоке Украины после ночных взрывов выявили повреждение объекта энергетической компании. В министерстве энергетики страны подчеркнули, что из-за этого для части абонентов были введены ограничения.

Ранее на Украине сообщили о повреждении газовой инфраструктуры из-за взрывов.

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