Атака БПЛА по Ленобласти отражена

В Ленинградской области был отменинен режим угрозы атаки БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Беспилотная опасность над Ленинградской областью снята. Атака БПЛА полностью отражена», — сообщил чиновник.

Утром 27 июля аэропорт Пулково приостановил работу. SHOT сообщал, что в аэропорту Петербурга из-за ограничений задержаны более 100 рейсов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что системы ПВО перехватили и уничтожили более 10 украинских беспилотников в небе над регионом. В Ломоносовском районе в результате падения фрагментов сбитого дрона начался пожар в частном секторе. Также падение обломков зафиксировали в Гатчине и Войсковицком поселении. К текущему моменту никакой информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Ленобласти на видео попало, как волки бегали по проезжей части.