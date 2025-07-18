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На Украине рассказали о продвижении ВС РФ к Днепропетровской области

Deep State: армия России подошла к Днепропетровской области еще на двух участках
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские войска подошли к Днепропетровской области еще с двух направлений. Об этом сообщает украинский аналитический Telegram-канал Deep State.

«Противник продвинулся в районе Воскресенки, Зеленого Гая и Яблуновке», — говорится в сообщении.

15 июля Минобороны РФ сообщило о взятии Воскресенки. По данным ведомства, во время операции были нанесены удары по личному составу и технике украинских сил, включая механизированную бригаду, морскую пехоту и подразделения территориальной обороны. Атаки проводились в районах населенных пунктов Новогеоргиевка (Днепропетровская область), Темировка и Полтавка (Запорожская область).

По словам военного эксперта Андрея Марочко, с освобождением Воскресенки под контроль российских войск перешло порядка 4,5 км государственной границы на стыке ДНР и Днепропетровской области. Марочко отметил, что на данном участке фронта российские войска движутся на север и на запад.

Ранее сообщалось, что еще одна группа солдат ВСУ сдалась в плен на границе ДНР.

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