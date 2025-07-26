Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных Сил России (ВС) освободили населенные пункты Зеленый Гай ДНР и Малиевка Днепропетровской области, сообщает Минобороны РФ.

Военкоры до этого рассказали, что российские войска отрезали Купянск в Харьковской области с северо-запада после взятия населенного пункта Московка. ВС РФ на днях вошли в Купянск «с севера из Голубовки и Радьковки». Кроме того, ВС РФ расширили зону контроля вокруг Московки, отрезая Купянск с северо-запада, атакуя с этого направления, говорится в сообщении военкоров. Уточняется, что в районе Московки российские войска заняли до семи квадратных километров. На Украине признали успешное продвижение ВС России на этом направлении,

О наступлении российской армии сразу по трем направлениям фронта в зоне СВО — Покровск и Мирноград в ДНР, Степногорск в Запорожье и Купянск в Харьковской области — стало известно раннее.

Ранее подполье сообщило об уничтожении цеха по сборке БПЛА в Днепропетровской области.