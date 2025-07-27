Глава Брянской области сообщил о ночных атаках украинских беспилотников на регион

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ночь на субботу силы противовоздушной обороны уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа, атаковавших регион.

По его словам, в результате атаки пострадавших и разрушений зафиксировано не было. Он также отметил, что на местах продолжают работать оперативные и экстренные службы.

Минувшей ночью российские средства ПВО уничтожили и перехватили 99 беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. По данным ведомства, столько летательных аппаратов уничтожили в период с 21:50 субботы до 5:20 воскресенья. Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью. В Смоленской сбили 21 беспилотник, в Калужской — десять и по девять — в Волгоградской и Ростовской областях.

Кроме того, четыре БПЛА были уничтожены над Крымом, по два — над Воронежской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря. Еще по одному дрону перехватили в Московском регионе, Нижегородской, Орловской и Тамбовской областях.

Ранее в Белгородской области сбили украинский дрон с надписью «с любовью для жителей».