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В Ростовской области атакованы четыре района

Слюсарь: за ночь в четырех районах Ростовской области сбили дроны
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Aleksandr Gusev/Global Look Press

За ночь силы противовоздушной обороны России сбили украинские беспилотники в четырех районах Ростовской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Ночью атака БПЛА была отражена в Каменске-Шахтинском, Волгодонске, Каменском и Белокалитвинском районах», — сообщил он.

В результате атаки в городе Каменске было повреждено одно здание на улице Танкистов, где обломки упали на крышу. В Каменском районе облоки БПЛА упали на улицах Королева, Свободы и Ворошилова в хуторе Лесном, при этом повреждения получили два автомобиля, жилой участок и многоквартирный дом. Пострадавших во всех случаях не было.

До этого Минобороны РФ сообщило, что за ночь 99 беспилотников ВСУ атаковали 13 регионов России.

Наибольшее количество дронов было сбито над Брянской областью — 36. В Смоленской сбили 21 беспилотник, в Калужской — десять и по девять — в Волгоградской и Ростовской областях.

Ранее стало известно о задержке поездов после атаки БПЛА в Волгоградской области.

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