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Боец ВСУ застрелил командира и сдался российским военным

«РВ»: украинский солдат застрелил командира, после чего сдался в плен ВС РФ
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Latin America News Agency/Reuters

Украинский военнослужащий, мобилизованный насильно, открыл огонь по своему командиру, после чего добровольно сдался российским военным. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

По данным источника, изначально мужчину задержали по дороге на работу сотрудники территориального центра комплектования — украинского аналога военкомата. После этого его оформили, отправили на обучение, а затем в воинскую часть.

Вернувшись на вторую линию к своему подразделению, военнослужащий вступил в конфликт с командиром, отвечавшим за ротацию. Перепалка переросла в вооруженное столкновение, в ходе которого мобилизованный открыл огонь по командиру и его ближайшему окружению.

Позднее он добровольно сдался российским военным и, по сообщениям канала, заявил, что не раскаивается в содеянном.

До этого Андрей Козьмин, который во время прохождения службы в Вооруженных силах Украины занимался передачей информации российской армии, вернулся в Российскую Федерацию в результате обмена пленными. Его освобождение стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым в ходе переговоров в Стамбуле, сообщил телеканал «Звезда».

Ранее в Госдуме РФ рассказали о судьбе пленных украинских бойцов, отказавшихся от обмена.

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