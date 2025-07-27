Корабль Балтийского флота выполнил на учениях зенитно-ракетные стрельбы

Патрульный корабль Балтийского флота «Виктор Великий» в ходе оперативных учений военно-морского флота (ВМФ) «Июльский шторм» выполнил зенитно-ракетные стрельбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«В рамках учения ВМФ «Июльский шторм» военнослужащие ракетно-артиллерийской боевой части патрульного корабля «Виктор Великий» Балтийского флота успешно провели ракетную стрельбу по воздушной цели из зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» морского базирования», — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что в качестве цели применялась ракета-мишень «Уран», запущенная с корвета «Стойкий». В ходе выполнения практических зенитных стрельб она была уничтожена прямыми попаданиями нескольких ракет.

Также экипаж патрульного корабля «Виктор Великий» провел несколько корабельных учений — по радиоэлектронной борьбе, борьбе за живучесть, противодиверсионной обороне. Кроме того, были отработаны элементы маневрирования и прохождения кораблем узкости.

6 июля стало известно, что на Балтийском флоте состоялись учения по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника на объекты военной инфраструктуры.

Во время тренировки применялись холостые боеприпасы, ручные дымовые гранаты, прицелы ночного видения и беспилотные летательные аппараты коптерного типа с телевизионной камерой.

Ранее Путин рассказал о совместных военных учениях России и Китая.