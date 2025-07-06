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На Балтийском флоте бойцы охраны провели учения

На Балтийском флоте прошли учения по отражению атаки «диверсантов»
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Михаил Голенков/РИА Новости

Специальное учение по отражению нападения ДРГ условного противника на объекты военной инфраструктуры состоялось на Балтийском флоте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.

Во время тренировки применялись холостые боеприпасы, ручные дымовые гранаты, прицелы ночного видения и беспилотные летательные аппараты коптерного типа с телевизионной камерой.

«С личным составом подразделения охраны военных объектов Балтийского флота проведено учение, основной целью которого была отработка действий по отражению нападения ДРГ условного противника на объекты военной инфраструктуры флота», — сказали в пресс-службе.

По замыслу учения, диверсанты высадились на побережье и продвигались вглубь территории Калининградской области, где ночью совершили нападение на один из военных объектов. Условный противник попытался совершить прорыв к стоянке авиационной техники через КПП и через ограждения на одном из аэродромов региона.

До этого военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что американский эсминец Arleigh Burke с ракетами Tomahawk на борту зашел в воды Балтийского моря для участия в учениях НАТО.

Ранее Путин одобрил предложения по реагированию на ограничение судоходства на Балтике.

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