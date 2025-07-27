МО: ВСУ потеряли за сутки восемь станций связи Starlink и 13 пунктов управления

Начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев заявил ТАСС, что за сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате действий группировки войск «Восток» потеряли восемь станций спутниковой связи Starlink и 13 пунктов управления беспилотной авиацией.

По словам собеседника агентства, российские военные также ликвидировали до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину и восемь автомобилей.

По его информации, подразделения группировки углубились в оборону противника, нанесли удары по живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады морской пехоты ВСУ в районах Искры, Январского, Камышевахи и Темировки.

26 июля министерство обороны РФ сообщало, что военнослужащие страны взяли под контроль два населенных пункта. Речь идет о селе Зеленый Гай в ДНР и селе Малиевка в Днепропетровской области. В сражениях за эти населенные пункты участвовали подразделения группировки российских войск «Восток».

Позднее в оборонном ведомстве заявили, что ВСУ превратили село Зеленый Гай в ДНР в крупный опорный пункт, который прикрывал подступы к административной границе Днепропетровской области.

Ранее на Украине рассказали о продвижении ВС РФ к Днепропетровской области.