На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ в зоне действий войск «Запад»

ВСУ за сутки потеряли 220 военных в зоне действий войск «Запад»
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили 220 военнослужащих. Об этом рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

Кроме того, украинские войска потеряли три боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку, 13 минометов, 11 автомобилей и два робототехнических комплекса.

«Подразделениями противовоздушной обороны уничтожены 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также уничтожены 41 пункт управления беспилотной авиации, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы ВСУ», — уточнил Шаров.

Он также сообщил, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Андреевки, Купянска Харьковской области, а также Карповки, Шандриголово и Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России продолжают наступление на юг от Варачино в Сумской области Украины. После взятия населенного пункта 23 июля подразделениями группировки «Север» российская армия закрепилась на этом участке и начала продвигаться дальше.

Также эксперт уточнил, что линия фронта на южном направлении расширяется, а украинские войска начали покидать отдельные позиции.

Ранее стало известно об охвате российскими войсками Купянска.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами