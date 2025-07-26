Вооруженные силы (ВС) России отрезают Купянск в Харьковской области с северо-запада после взятия населенного пункта Московка, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По информации «РВ», российские войска на днях вошли в Купянск «с севера из Голубовки и Радьковки». Кроме того ВС РФ расширили зону контроля вокруг Московки, отрезая Купянск с северо-запада, атакуя с этого направления, говорится в сообщении военкоров. Уточняется, что в районе Московки российские войска заняли до семи квадратных километров. На Украине признали успешное продвижение ВС России на этом направлении, говорится в посте Telegram-канала.

Российские войска ранее начали масштабное наступление сразу по трем направлениям фронта в зоне СВО: Покровск и Мирноград в ДНР, Степногорск в Запорожье и Купянск в Харьковской области.

До этого сообщалось, что события под Красноармейском свидетельствуют о том, что ВС РФ применяют тактику, аналогичную той, что была использована при взятии под контроль Селидово, расположенного в ДНР. Российские военные тогда системно разрушали оборону ВСУ и потом взяли город почти без боев.

Ранее пленный майор ВСУ поблагодарил российских военных за спасение.