Военный эксперт рассказал, как ВС РФ наступают у Мелового

Российские военные у Мелового Харьковской области действуют сразу в трех направлениях, нащупывая слабые места Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«На данном участке, у Мелового, наши военнослужащие действуют сразу в трех направлениях, это очень сильно затрудняет украинским боевикам сдерживание, поскольку резервы у них не безграничны», — отметил он.

Марочко подчеркнул, что нехватка личного состава очень пагубно сказывается на боеспособности тех подразделений, которые находятся на линии боевого соприкосновения.

По словам военного эксперта, российские военнослужащие нащупывают в этом районе слабые места украинских войск и там, где есть возможность, совершают рывки и занимают новые территории.

До этого Марочко рассказал, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России продолжают наступление на юг от Варачино в Сумской области Украины. После взятия населенного пункта 23 июля подразделениями группировки «Север» российская армия закрепилась на этом участке и начала продвигаться дальше. Также эксперт уточнил, что линия фронта на южном направлении расширяется, а украинские войска начали покидать отдельные позиции.

Ранее Марочко сообщил о наступлении ВС РФ сразу по трем направлениям в Харьковской области.