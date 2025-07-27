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Над территорией Брянской области уничтожены два украинских беспилотника

Богомаз: над территорией Брянской области сбиты два украинских беспилотника
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Станислав Красильников/РИА Новости

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале о двух уничтоженных беспилотниках самолетного типа над регионом.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сказано в сообщении, опубликованном в 0:28 мск.

Вечером 26 июля Богомаз заявлял, что житель Брянской области получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата.

Утром 26 июля обломки украинского БПЛА упали на многоквартирный жилой дом, расположенные в Советском районе города Брянска. Согласно официальным данным, атака была успешно отражена силами противовоздушной обороны. При обследовании мест падения обломков каких-либо разрушений или пострадавших зафиксировано не было.

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.

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