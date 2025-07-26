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Часть ТЦК на Украине переехали в другие здания из-за угрозы ударов

В Полтавской области все ТЦК переехали в другие здания из-за угрозы ударов
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Telegram-канал «SHOT»

Все территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Полтавской области Украины уже рассредоточены, их перевели в другие здания на фоне угрозы новых ударов. Об этом сообщил начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК Роман Истомин в эфире украинского радио «Полтава».

По словам Истомина, возникают «определенные неудобства» в связи с тем, что «различные службы работают в разных зданиях», при этом он не увидел в этом ничего критического.

Он заявил, что работа по комплектованию украинских вооруженных сил ведется в штатном режиме.

По словам Истомина, после недавних ударов по зданиям ТЦК в Полтаве работа военкоматов в области была приостановлена. В новые места также были переведены все архивные документы по делам ветеранов и пенсионеров. Представитель ТЦК уточнил, что остальные дела по призывникам и военнообязанным в основном хранятся в цифровом виде.

Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинцы люто ненавидят сотрудников территориальных центров комплектования и «бурно радуются», когда российские войска бьют по военкоматам. По его словам, украинский народ доведен до такой степени ненависти и отчаяния, что активно публикует и присылает российским военным координаты военкоматов.

В свою очередь глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что многие украинцы благодарны РФ за удары российской армии по ТЦК. По его словам, украинский народ воспринимает сотрудников ТЦК «как заклятых врагов».

Ранее в Полтавской области украинцы помогли мобилизованным сбежать из машины ТЦК.

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